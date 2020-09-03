Milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? 3 Eylül UEFA Uluslar Ligi
Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşmada, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 13. kez karşılaşacak. Peki, Milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Şenol Güneş'le çıkışa geçen A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki başarısı ile adından söz ettirmişti. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.
A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 13. RANDEVUDA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.
RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.