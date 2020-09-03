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Milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? 3 Eylül UEFA Uluslar Ligi

ve saat kaçta? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşmada, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 13. kez karşılaşacak. Peki, ? 2020 , saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? 3 Eylül UEFA Uluslar Ligi

? Şenol Güneş'le çıkışa geçen A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki başarısı ile adından söz ettirmişti. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ? 2020 , saat kaçta? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 13. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.

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