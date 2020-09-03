Milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? 3 Eylül UEFA Uluslar Ligi

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Şenol Güneş'le çıkışa geçen A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki başarısı ile adından söz ettirmişti. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.