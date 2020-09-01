01 Eylül 2020, Salı
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Vedat Muriç transferinde önemli gelişme!

'nin yıldız golcüsü 'in 'ya transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. basını Kosovalı golcünün 20 milyon euro karşılığında olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Vedat Muriç transferinde önemli gelişme!

Uzun süredir Fenerbahçe forveti Vedat Muriç'i kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun bu transferi bitirdiği iddia edildi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Lazio'nun Muriç transferinde bonuslar dahil 20 milyon euroya anlaştığını yazdı.

MURİÇ BONUSLAR HARİÇ 1.8 KAZANCAK
Kosovalı golcü ile 5 yıllık anlaşmaya varan İtalyan ekibi, Muriç'e bonuslar hariç yıllık 1,8 milyon euro maaş verecek.

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