31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fulham, Mario Lemina'yı kiraladı

ekibi , Southampton'dan Gabonlu futbolcu 'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Fulham, Mario Lemina'yı kiraladı

Fulham Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Fransa'da Lorient, Olympique Marsilya ve İtalya'da Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak görev yapan Lemina, sarı-kırmızılı formayla 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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