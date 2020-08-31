Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşma ile dördüncü hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe; yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un da katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanaca. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Turnuvanın diğer yarı final maçında 1 Eylül Salı günü Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON MAÇLARI
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1.Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-0 kazandı.
2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne kampa giren Fenerbahçe, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalırken, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.
ANTALYASPOR, FENERBAHÇE İLE YAPACAĞI MAÇA HAZIR
Fraport TAV Antalyaspor, yarın İstanbul'da bir organizasyonda Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.