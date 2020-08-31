Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe; yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un da katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanaca. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Turnuvanın diğer yarı final maçında 1 Eylül Salı günü Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.