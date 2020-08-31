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Claudio Bravo'nun yeni takımı belli oldu!

() ekibi , Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Claudio Bravo'nun yeni takımı belli oldu!

Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı

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