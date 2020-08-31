31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero bugün İstanbul’a geliyor

'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco Montero bugün ’a geliyor. Sağlık kontrollerinden geçecek genç stoper, siyah beyazlı takımla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero bugün İstanbul’a geliyor

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Isimat Mirin ve Enzo Roco'yu kadroda düşünmediğini rapor etmesinin ardından yönetim bu iki futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanırken savunma genç İspanyol'la takviye edilecek. Beşiktaş yönetimi, geçen sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Atletico ile el sıkışırken Montero bugün İstanbul'da olacak.

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık kontrolünden sonra takımla antrenmana çıkacağı öğrenilen Montero ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçen La Liga 2'de 30 maça çıkan ve Kral Kupası'nda da bir maçta görev yapan İspanyol stoper 1 asist yaptı.

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