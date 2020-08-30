30 Ağustos 2020, Pazar
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Kerem Atakan Kesgin, resmen Demir Grup Sivasspor'da

ekiplerinden , 'i etti. 'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki Kesgin, futbola altyapısında başladı ve 2018 yılında ise 'ye transfer oldu.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Kerem Atakan Kesgin, resmen Demir Grup Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.

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