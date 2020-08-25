Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi elemelerinde PAOK'a elendi

Beşiktaş, sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turuyla açtı. Yunan rakibi PAOK ile karşı karşı gelen Siyah beyazlılar, 3-1 kaybetti.

PAOK'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA

Karşılaşmada Yunan ekibi adına golleri 7. ve 21. dakikada Tzolis, 30'da Pelkas attı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek folü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi. PAOK, 41. dakikada Akpom ile bir de penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi 3. eleme turundan yoluna devam edecek.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

7. dakikada PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

30. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-0

36. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi: 3-