Fatih Terim'i zor günler bekliyor! İstediği transferler gelmeyince...

Transfer için elinde 1.6 milyon Euro bütçe bulunan G.Saray'da bu para planlanan orta sahaya takviye için yeterli olmadı. Seri ve Lemina'yı daha düşük maliyetle tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, uzun süredir Polonyalı orta saha Jakub Moder'le ilgileniyor. Ancak bu üç isim için yapılan girişimlerden henüz sonuç alınamadı.



RYAN DONK ÖN LİBERODA

Haftaya hazırlık maçları oynamaya başlayacak olan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, jokeri Donk'u yokluktan ön liberoya çekecek. Donk'la birlikte orta saha rotasyonunu Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı oluşturacak. Bu 4 isim de Terim'in yeni sezon planlamasında ilk 11'de düşünülmüyordu ancak orta saha takviyeleri gerçekleşmediği için mecburen şans bulacaklar.



AH FERNANDO VAH BANEGA!

Geçen sezon transferde yapılan hataların bedelini Galatasaray ligi 6. bitirerek ödedi. Fatih Terim'in çok istediği Arjantinli orta saha Banega'yı alamayan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı ön liberosu Fernando'yu da Sevilla'ya sattı. Galatasaray yerine Sevilla'da buluşan Fernando-Banega ikilisi çok başarılı oldukları sezonu Avrupa Ligi şampiyonluğuyla taçlandırdı. 42 maça çıkan Fernando 3 gol-3 asist, 43 maçta görev yapan Banega 3 gol-11 asistle oynadı.

Kaynak: Sabah