19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'da

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

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