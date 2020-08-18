18 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

Son dakika haberi... sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta, taraftarların oldukça merak ettiği bir diğer konu da formalarıydı. , gerçekleştirilen lansmanla yeni sezon formalarını beğeniye sundu.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarların oldukça merak ettiği bir diğer konu da yeni sezon formalarıydı. Kartal, gerçekleştirilen lansmanla yeni sezon formalarını beğeniye sundu.

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