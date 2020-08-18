Son dakika: İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Son dakika haberi...Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarların oldukça merak ettiği bir diğer konu da yeni sezon formalarıydı. Kartal, gerçekleştirilen lansmanla yeni sezon formalarını beğeniye sundu.
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarların oldukça merak ettiği bir diğer konu da yeni sezon formalarıydı. Kartal, gerçekleştirilen lansmanla yeni sezon formalarını beğeniye sundu.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarların oldukça merak ettiği bir diğer konu da yeni sezon formalarıydı. Kartal, gerçekleştirilen lansmanla yeni sezon formalarını beğeniye sundu.
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