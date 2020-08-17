17 Ağustos 2020, Pazartesi
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde önemli gelişme! Rakiplerimiz belli oldu

Basketbol FIBA 'nde 2020-2021 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde önemli gelişme! Rakiplerimiz belli oldu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonda Fenerbahçe Öznur Kablo A Grubu'nda, Galatasaray ise B Grubu'nda yer alacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, A Grubu'nda Dynamo Kursk (Rusya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), LDLC ASVEL Feminin (Fransa) ve Arka Gdynia (Polonya) ile mücadele edecek.

Galatasaray ise B Grubu'nda UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya) ve Basket Landes (Fransa) ile karşılaşacak.

İzmit Belediyespor ile Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) A Grubu, Spar Citylift Girona (İspanya) ile ACS Sepsi (Romanya) ise B Grubu'na katılacak son takımlar olmak için yarışacak.

Kadınlar Avrupa Ligi ve diğer FIBA Avrupa turnuvalarının başlangıç tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

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