Beşiktaş'ta Welbeck sesleri! Burak Yılmaz'ın boşluğu doldurulacak

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Menajerler, nokta atışı bir santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Kara-Kartal'da son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü Danny Welbeck oldu. TRT Spor'un haberine göre, Watford forması giyen golcü futbolcu menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.