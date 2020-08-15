15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan heyecanlandıran transfer paylaşımı!

'in güçlü takımlarından 'dan bir paylaşımı daha geldi. Daha önce adresinden paylaşım yapan bir ses kaydı yayınlayarak taraftarını heyecanlandırdı.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Galatasaray'dan heyecanlandıran transfer paylaşımı!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'dan bir transfer paylaşımı daha geldi. Daha önce sosyal medya adresinden paylaşım yapan sarı kırmızılılar bir ses kaydı yayınlayarak taraftarını heyecanlandırdı.

Daha önce Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini video ile duyuran Galatasaray, "Türkiye'nin en büyüğü merhaba" sesiyle yeni bir paylaşımda bulundu.

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