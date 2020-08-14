Son dakika: Galatasaray yeni kalecisini buldu! Fatih Öztürk Cimbom'da
Son dakika haberi...Bacağı kırılan ve gelecek sezonun ilk yarısını kapattığı açıklanan Muslera yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.
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Bacağı kırılan ve gelecek sezonun ilk yarısını kapattığı açıklanan Muslera yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Fatih Öztürk, Galatasaray'da..