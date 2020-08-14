14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Galatasaray yeni kalecisini buldu! Fatih Öztürk Cimbom'da

Son dakika haberi...Bacağı kırılan ve gelecek sezonun ilk yarısını kapattığı açıklanan Muslera yerine kaleci arayışlarını sürdüren , sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Galatasaray yeni kalecisini buldu! Fatih Öztürk Cimbom'da

Bacağı kırılan ve gelecek sezonun ilk yarısını kapattığı açıklanan Muslera yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Fatih Öztürk, Galatasaray'da..

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