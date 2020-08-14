Galatasaray'dan Mario Götze açıklaması

Transferde takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da gündeme Alman yıldız Götze geldi. Sarı kırmızılılarda yönetici Abdurrahim Albayrak bu transfere dair açıklamalarda bulundu.

ALBAYRAK DETAYLARI AÇIKLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman 10 numara Mario Götze'yi gündemine almıştı. Belhanda'nın yerine düşünülen yıldız ismin transferiyle ilgili sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Mario Götze transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtik" ifadesini kullandı. Cimbom'da böylece Götze defteri kapandı.