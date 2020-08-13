Fenerbahçe'ye koronavirüs nedeniyle geçmiş olsun mesajları yağdı
Fenerbahçe'de bir futbolcu ve teknik heyetten bir kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine destek mesajı yağdı. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor resmi Twitter hesaplarından Fenerbahçe için paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
Trabzonspor, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo mavililerin sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Test sonucu pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe."