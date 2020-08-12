Arda Turan ve Falcao buluştu! Emre Kılınç ilk idmanına çıktı...

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla başladı.

Günün ilk idmanında oyuncuların bir bölümü Ulus Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçerken diğer oyuncular Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda aerob koşu yaptı.

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına core aktivasyon çalışmasıyla başlanırken, daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünde takım halinde teknik bağlantılı pas çalışması yapıldı.

Ana bölümde ise oyunsal formda 10'a 10 dayanıklılığa yönelik pas antrenmanı gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenman yapacak.