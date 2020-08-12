Transfer bombası patlıyor! Ronaldo PSG'ye transfer oluyor!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun Fransa'nın güçlü takımlarından PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.

Fransız basını yıldız oyuncunun PSG ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını iddia etti.

35 yaşındaki oyuncu, Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında başarılı performansına rağmen takımının elenmesine engel olamadı ve bu nedenle takımın genel performansından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı dile getirilmişti.

Juventus'a 2018 yılında transfer olan Ronaldo, Serie A'da çıktığı 64 maçta 52 gol atıp 15 asistle oynadı.