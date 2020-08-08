08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

Son dakika haberi... , teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

MKE Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.

Kulüp basın sözcüsü İsmail Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa ile 1+1 yıllık anlaştıklarını söyledi.

Fuat Çapa'nın Ankara'da olduğunu aktaran Atasoy, "Bugün resmi imza atılacak. İmza törenimiz ise haftaya yapılacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, daha önce Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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