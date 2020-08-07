07 Ağustos 2020, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde son çeyrek finalistler de belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlanırken, Basel ve Wolverhampton çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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UEFA Avrupa Ligi'nde son çeyrek finalistler de belli oldu
UEFA Avrupa Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. İsviçre ekibi Basel ilk maçta 3-0 yendiği Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u sahasında da 1-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)
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