Son dakika: Mehmet Topal Medipol Başakşehir'de kaldı

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Mehmet Topal'ın opsiyonunu kullandı ve sözleşme uzattı.





Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.