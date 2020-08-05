05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı!

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı!

Son dakika... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , ile anlaştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği 33 yaşındaki Turan, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için sahalardaki yerini alacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı!

SON DAKİKA HABERİ: Devre arası Başakşehir'den ayrılan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yediği için Galatasaray'a imza atamayan yıldız futbolcunun yüzü güldü.

BeIN Sports'un haberine göre, yaklaşık 6 aydır bireysel olarak antrenmanlara devam eden Arda Turan sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardı.

Fatih Terim'in ısrarla istediği 33 yaşındaki isim, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Arda Turan 2011 yılında Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.

Milli futbolcu Atletico'dan Barcelona'ya, Barça'dan ise Başakşehir'e gelmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA