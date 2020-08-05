Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı!

SON DAKİKA HABERİ: Devre arası Başakşehir'den ayrılan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yediği için Galatasaray'a imza atamayan yıldız futbolcunun yüzü güldü.

BeIN Sports'un haberine göre, yaklaşık 6 aydır bireysel olarak antrenmanlara devam eden Arda Turan sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardı.

Fatih Terim'in ısrarla istediği 33 yaşındaki isim, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Arda Turan 2011 yılında Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.

Milli futbolcu Atletico'dan Barcelona'ya, Barça'dan ise Başakşehir'e gelmişti.