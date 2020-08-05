05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Fulham Premier Lig'e yükselen son takım oldu

play-off final maçında Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, 'e yükselen son takım oldu.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Fulham Premier Lig'e yükselen son takım oldu

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı.

İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı.

Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti.

Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

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