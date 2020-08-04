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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ile imza atması beklenen Erol Bulut İstanbul'da

Son dakika: Fenerbahçe ile imza atması beklenen Erol Bulut İstanbul'da

'ye imza atması beklenen , bugün eşiyle birlikte 'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Fenerbahçe ile imza atması beklenen Erol Bulut İstanbul'da

Geçtiğimiz gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve ile anlaşma sağlayan , bugün 'na ulaştı.

Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.


EROL BULUT: BİRKAÇ GÜNE AÇIKLAMA YAPILACAK

Sezon sonu 'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti.


Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

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