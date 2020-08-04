Son dakika: Fenerbahçe ile imza atması beklenen Erol Bulut İstanbul'da





Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.