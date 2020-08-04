Son dakika: Fenerbahçe ile imza atması beklenen Erol Bulut İstanbul'da
Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Teknik Direktör Erol Bulut, bugün eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.
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Geçtiğimiz gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.
EROL BULUT: BİRKAÇ GÜNE AÇIKLAMA YAPILACAK
Sezon sonu Almanya'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti.