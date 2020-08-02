Trabzonspor 53 yaşında
2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 53 yaşına girdi. Bordo mavililerin 53. yaşı nedeniyle resmi Twitter adresinden paylaşımda bulunuldu. Trabzonspor'un paylaşımında, "Şanlı Trabzonsporumuz 53 yaşında! Nice yıllara!" denildi.
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Türk futbolunun devi Trabzonspor, 53. yaşına girdi. 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, bugün itibariyle 53 yaşında.
2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 53 yaşına girdi. Bordo mavililerin 53. yaşı nedeniyle resmi Twitter adresinden paylaşımda bulunuldu.
Trabzonspor'un paylaşımında, "Şanlı Trabzonsporumuz 53 yaşında! Nice yıllara!" denildi.