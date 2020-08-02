02 Ağustos 2020, Pazar
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Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Serie A'da bu sezon fırtına gibi esen Atalanta'nın yıldız futbolcularından , hayatının şokunu yaşadı. Karısına sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya giden yıldız futbolcu, hiç ummadığı bir görüntüyle karşılaştı.

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Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Bir süredir sakatlığı sebebiyle Atalanta'da forma giyemeyen Josip Ilicic, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG eşleşmesi için sakatlığının geçmesini bekliyordu.

Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Ancak Sloven oyuncunun forma giyememesinin altından bambaşka bir sebep çıktı.

Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

İtalyan medyasındaki haberlerde zamanı hala net olarak belirtilmese de, Ilicic'in ailesine sürpriz yapmak ve onlarla zaman geçirmek için Slovenya'ya gittiği ve orada eşini başka biriyle yakaladığı belirtildi.

Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Bu haber gündeme bomba gibi düşerken, 32 yaşındaki oyuncunun depresyona girdiği ve futbolu bırakmak üzere olduğu belirtildi.

Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Yıldız oyuncunun 'kişisel problemlerini çözmek için' cuma günü yeniden ülkesi Slovenya'ya gittiği belirtildi.

Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Öte yandan bu gece Serie A'nın son maçında Inter'e 2-0 kaybetmesine rağmen gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da maç sonu tüm takım Ilicic'e destek verdi.

Josip Ilicic'e hayatının şoku! Eşi ve ihanet...

Ilicic ve karısı

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