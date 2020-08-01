Sörloth ve sevgilisi Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi
Trabzonspor forması ile Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli Sörloth, sevgilisi ile bordo mavililerin yeni sezon formasını tanıttı. Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, çubuklu ve beyaz forma ile poz verdi.
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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Aleksander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes bordo-mavililerin 2020-2021 sezonunda giyeceği çubuklu ve beyaz forma ile poz verdi.
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, birkaç gün önce satışa sunulan bordo-mavili takımın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalarla poz verdi.
Süper Lig'de 24 golle krallık tacını takan Norveçli yıldız ve sevgilisinin Trabzonspor formalı fotoğrafları büyük beğeni aldı.