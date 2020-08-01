Sörloth ve sevgilisi Trabzonspor'un yeni formalarıyla poz verdi

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Aleksander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes bordo-mavililerin 2020-2021 sezonunda giyeceği çubuklu ve beyaz forma ile poz verdi.

Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, birkaç gün önce satışa sunulan bordo-mavili takımın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalarla poz verdi.

Süper Lig'de 24 golle krallık tacını takan Norveçli yıldız ve sevgilisinin Trabzonspor formalı fotoğrafları büyük beğeni aldı.