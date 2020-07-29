29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'da Ekuban oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'da Ekuban oyuna devam edemedi!

Son dakika haberi... finalinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin yıldızı sakatlandı. Deneyimli futbolcu oyundan alınırken, saha kenarında buz tedavisi yapıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2020
ABONE OL
Trabzonspor'da Ekuban oyuna devam edemedi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin yıldızı Ekuban sakatlandı. Deneyimli futbolcu oyundan alınırken, saha kenarında buz tedavisi yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 45 dakikayı bordo-mavili takım 1-0 önde kapattı. Karadeniz ekibinin golünü Abdülkadir attı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken, yıldız oyuncusu Ekuban'ı kaybetti. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Ekuban, oyuna devam edemedi.

Deneyimli futbolcu maça devam edemedi ve kenara alındı. Oyuncuya saha kenarında buz tedavisi yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA