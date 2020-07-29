Trabzonspor'da Ekuban oyuna devam edemedi!
Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin yıldızı Ekuban sakatlandı. Deneyimli futbolcu oyundan alınırken, saha kenarında buz tedavisi yapıldı.
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OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin yıldızı Ekuban sakatlandı. Deneyimli futbolcu oyundan alınırken, saha kenarında buz tedavisi yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 45 dakikayı bordo-mavili takım 1-0 önde kapattı. Karadeniz ekibinin golünü Abdülkadir attı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken, yıldız oyuncusu Ekuban'ı kaybetti. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Ekuban, oyuna devam edemedi.
Deneyimli futbolcu maça devam edemedi ve kenara alındı. Oyuncuya saha kenarında buz tedavisi yapıldı.