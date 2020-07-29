29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Trabzonspor ve Alanya Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Ziraat finalinde ve Aytemiz kozlarını 'da paylaşacak. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ’nda başlayacak finali yönetecek.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Trabzonspor ve Alanya Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

2019-20 sezonunun son heyecanı bu akşam İstanbul'da yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Olimpiyat Stadı'nda başlayacak müthiş finalde Ali Palabıyık düdük çalacak.

HEDEF KUPAYLA BİTİRMEK
Ligde şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzon bu akşam kazanarak sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Fırtına 10 yıllık kupa hasretini de bitirmeyi hedefliyor.

ALANYA İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Sezonun en flaş takımlarından Alanyaspor da zorlu maç öncesi çok iddialı. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmak istiyor.

SÖRLOTH MU, CİSSE Mİ?
Türkiye Kupası finali sezonun iki golcüsünün de mücadelesine sahne olacak. Alexander Sörloth ve Papiss Cisse'nin bu akşam göstereceği performans merak konusu.

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