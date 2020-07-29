29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Basketbolseverlere müjde! 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2019-2020 başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen NBA 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA maçlarının takvimi belli oldu. Peki, 2020 ? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

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Basketbolseverlere müjde! 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

başlıyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle NBA sezonuna ara verilmişti. Heyecan dozu yüksek geçen NBA karşılaşmalarının hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. 2019-2020 sezonu NBA maçlarının tarihi belli oldu. Peki, 2020 ? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

NBA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA, 30 Temmuz Perşembe'yi 31 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece 01.30'ta Utah Jazz – New Orleans Pelicans arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

NBA maçları S Sport ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

30 TEMMUZ PERŞEMBE
01.30 UTAH JAZZ-NEW ORLEANS
04.00 LA CLIPPERS-LA LAKERS

31 TEMMUZ CUMA
21.30 ORLANDO- BROOKLYN
04.00 HOUSTON-DALLAS

1 AĞUSTOS CUMARTESİ
20.00 MİAMİ- DENVER
01.00 NEW ORLEANS- LA CLIPPERS

2 AĞUSTOS PAZAR
23.00 SAN ANTONIO- MEMPHIS
03.30 MILWAUKEE- HOUSTON

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