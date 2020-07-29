Basketbolseverlere müjde! 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

NBA maçları ne zaman başlıyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle NBA sezonuna ara verilmişti. Heyecan dozu yüksek geçen NBA karşılaşmalarının hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. 2019-2020 sezonu NBA maçlarının tarihi belli oldu. Peki, 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

NBA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA, 30 Temmuz Perşembe'yi 31 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece 01.30'ta Utah Jazz – New Orleans Pelicans arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

NBA maçları S Sport ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.