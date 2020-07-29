Basketbolseverlere müjde! 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?
2019-2020 NBA maçları ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen NBA 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA maçlarının takvimi belli oldu. Peki, 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
NBA maçları ne zaman başlıyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle NBA sezonuna ara verilmişti. Heyecan dozu yüksek geçen NBA karşılaşmalarının hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. 2019-2020 sezonu NBA maçlarının tarihi belli oldu. Peki, 2020 NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
NBA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
NBA, 30 Temmuz Perşembe'yi 31 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece 01.30'ta Utah Jazz – New Orleans Pelicans arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.
NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA?
NBA maçları S Sport ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
30 TEMMUZ PERŞEMBE
01.30 UTAH JAZZ-NEW ORLEANS
04.00 LA CLIPPERS-LA LAKERS
31 TEMMUZ CUMA
21.30 ORLANDO- BROOKLYN
04.00 HOUSTON-DALLAS
1 AĞUSTOS CUMARTESİ
20.00 MİAMİ- DENVER
01.00 NEW ORLEANS- LA CLIPPERS
2 AĞUSTOS PAZAR
23.00 SAN ANTONIO- MEMPHIS
03.30 MILWAUKEE- HOUSTON