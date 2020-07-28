Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ne zaman? 2020 Trabzonspor Alanyaspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor Alanyaspor ZTK final maçı ne zaman? 2020 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth ve ikinci sırada olan Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının en önemli silahı olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ne zaman? 2020 Trabzonspor Alanyaspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi tarihte oynanacak? Şampiyonluğa ulaşamamasına karşın ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayarak son 9 sezonun en başarılı performansını gösteren Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu karşılaşma ile 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ne zaman? 2020 Trabzonspor Alanyaspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
TRABZONSPOR ALANYASPOR 2020 ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor Alanyaspor maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. İstanbul Atatürk Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth
Sakat: Ahmet Canbaz
Cezalı: Yok
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
SORLOTH, ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.
CISSE TRABZONSPOR'A 3 GOL ATTI
Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
TRABZONSPOR, 10 YILLIK KUPA HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla son veremeyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aytemiz Alanyaspor karşısında 10 yıllık kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR'da ise Fırat Aydınus görev alacak.
TRABZONSPOR'UN 15. FİNALİ
Karadeniz ekibi ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başardı. Bugüne kadar 14 kez final oynayan bordo-mavili takım söz konusu maçlardan 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.
FİNAL'DE 8 KUPA KAZANDI
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.
FİNAL'DE 6 KUPA KAYBETTİ.
1974-1975 ve 1989-1990 sezonunda Beşiktaş, 1975-1976 ve 1984-1985 sezonunda Galatasaray, 1996-1997 sezonunda Kocaelispor ve 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe karşısında finalde kaybetmişti.
10 YILLIK HASRET
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak. En son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getiren Trabzonspor, söz konusu dönemde sonra kupayı müzesine getiremedi. 2010-2011'de grup aşamasında, 2011-2012'de 4. kademe maçında, 2012-2013'te finalde, 2013-2014'te 4. turda, 2014-2015'te son 16 turunda, 2015-2016'da son 16 turunda, 2016-2017'de grup aşamasında, 2017-2018'de son 16 turunda, 2018-2019'da çeyrek finalde elenmişti.