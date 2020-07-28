SORLOTH, ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.

CISSE TRABZONSPOR'A 3 GOL ATTI

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.