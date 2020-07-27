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Pazarspor Somaspor'u 3-2 yenerek 2. Lig'e yükseldi

A Spor ekranlarında canlı yayınlanan 3. Lig play-off heyecanında sona gelindi. 2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Somaspor'u 3-2 yenen Pazarspor 2. Lig'e yükselen son takım oldu.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Pazarspor Somaspor'u 3-2 yenerek 2. Lig'e yükseldi

Somaspor ile Pazarspor, A Spor ekranlarında 3. Lig play-off finalinde 2. Lig için sahaya çıktı.

2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi.

PAZARSPOR İLK YARIDA BİTİRDİ

Maça iyi başlayan Pazarspor, Mehmet Aytemiz ile 19. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Pazarspor lehine verilen penaltı kararında topun başına Can Muhammet Vural geçti. Muhammet, 43. dakikada skoru 2-0 getirdi. 45+1'de yeniden sahneye çıkan Mehmet Aytemiz'in golüyle Pazarspor 3-0 öne geçti.

Somaspor'un golleri ise 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3'te Mehmet Uysal'dan geldi.

Pazarspor, Somaspor'u 3-2 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

Pazarspor Somasporu 3-2 yenerek 2. Lige yükseldi! İşte maçın golleri PAZARSPOR SOMASPOR'U 3-2 YENEREK 2. LİG'E YÜKSELDİ! İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, M. Tunay Meral, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Mehmet Bağlı ,Taner Yıldız, Nurettin Çağlar, Mehmet Uysal

Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Ş. Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Mehmet Eksik, Mete Karahan, K. Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek

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