Pazarspor Somaspor'u 3-2 yenerek 2. Lig'e yükseldi
A Spor ekranlarında canlı yayınlanan 3. Lig play-off heyecanında sona gelindi. 2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Somaspor'u 3-2 yenen Pazarspor 2. Lig'e yükselen son takım oldu.
Somaspor ile Pazarspor, A Spor ekranlarında 3. Lig play-off finalinde 2. Lig için sahaya çıktı.
2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi.
PAZARSPOR İLK YARIDA BİTİRDİ
Maça iyi başlayan Pazarspor, Mehmet Aytemiz ile 19. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Pazarspor lehine verilen penaltı kararında topun başına Can Muhammet Vural geçti. Muhammet, 43. dakikada skoru 2-0 getirdi. 45+1'de yeniden sahneye çıkan Mehmet Aytemiz'in golüyle Pazarspor 3-0 öne geçti.
Somaspor'un golleri ise 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3'te Mehmet Uysal'dan geldi.
Pazarspor, Somaspor'u 3-2 yenerek 2. Lig'e yükseldi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, M. Tunay Meral, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Mehmet Bağlı ,Taner Yıldız, Nurettin Çağlar, Mehmet Uysal
Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Ş. Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Mehmet Eksik, Mete Karahan, K. Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek