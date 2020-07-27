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Ömer Erdoğan Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu

'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 'ı getirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Ömer Erdoğan Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu
Süper Lig'e yükselen Hatayaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı. 43 yaşındaki teknik direktör, Eskişehirspor ve Bursaspor'da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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