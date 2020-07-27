İşte Edinson Cavani'nin yeni takımı!

Fransız devi PSG ile olan sözleşmesinin sonuna geldikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, seçimini yaptı. Golcü oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fichajes'in haberine göre 33 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Transferin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Birçok takımın da transfer gündemine gelen Cavani ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekteydi.

Kariyerinde Danubio, Palermo ve Napoli formaları giyen yıldız oyuncu, 2013'ten bu yana ise PSG'nin kadrosunda yer alıyordu.