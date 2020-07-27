27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Edinson Cavani'nin yeni takımı!

İşte Edinson Cavani'nin yeni takımı!

PSG'nin Uruguaylı golcüsü sözleşmesinin bitmesinin ardından takımından ayrılarak, Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
İşte Edinson Cavani'nin yeni takımı!

Fransız devi PSG ile olan sözleşmesinin sonuna geldikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, seçimini yaptı. Golcü oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fichajes'in haberine göre 33 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Transferin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Birçok takımın da transfer gündemine gelen Cavani ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekteydi.

Kariyerinde Danubio, Palermo ve Napoli formaları giyen yıldız oyuncu, 2013'ten bu yana ise PSG'nin kadrosunda yer alıyordu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA