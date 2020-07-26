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Haberler Spor Haberleri Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? Alman Bild Gazetesi'nden Ozan Kabak iddiası

Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? Alman Bild Gazetesi'nden Ozan Kabak iddiası

Alman gazetesi Bild'in son dakika haberine göre, şampiyonu , eski Galatasaraylı milli yıldız 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? Alman Bild Gazetesi'nden Ozan Kabak iddiası

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, transferde bir dönem Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ı gündeme aldı.

Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? Alman Bild Gazetesi'nden Ozan Kabak iddiası

Alman basınından Bild'in haberine göre; Liverpool 31 yaşındaki stoper oyuncusu Dejan Lovren'le yolları ayırmaya hazırlanıyor. Liverpool, Lovren yerine ise genç stoper Ozan Kabak'ı istiyor.

Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? Alman Bild Gazetesi'nden Ozan Kabak iddiası

LOVREN'İN YERİNE GELECEK

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 45 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi var ancak bu madde gelecek yaza kadar geçerli değil. Liverpool'un bu nedenle transferde pazarlık yapma şansı bulunuyor.

Ozan Kabak Liverpool'a mı gidiyor? Alman Bild Gazetesi'nden Ozan Kabak iddiası

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin de Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı.

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