Kasımpaşa Başakşehir'i yendi Süper Lig sona erdi

Kasımpaşa, Süper Lig'in son haftasında şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Etkili bir futbol ortaya koyan ev sahibi Kasımpaşa, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek sezonu tamamladı.

ŞAMPİYON SON HAFTA MAĞLUP OLDU

Maça hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, 8. dakikada Koita'nın golüyle Başakşehir karşısında öne geçti. Oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi aradığı ikinci golü de erken buldu. Kasımpaşa mücadelenin 27. dakikasında bir kez daha Koita ile tabelayı değiştirdi. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Kasımpaşa şampiyon Başakşehir karşısında soyunma odasına 2-0 galip gitti.

İkinci yarıda da üstün olan lacivert beyazlılar Başakşehir karşısında etkili futbolunu sürdürdü.

Kasımpaşa 62. dakikada Yusuf Erdoğan ile durumu 3-0'a getirdi.

BAŞAKŞEHİR ATTI AMA YETMEDİ

Maçın bitimine kısa bir süre kala oyuna ortak olan Başakşehir önce 78'de Demba Ba ile farkı bire indirdi. Ataklarını sıklaştıran şampiyon Başakşehir bu kez de 80. dakikada Visca ile farkı 1'e indirdi.

CEMİL USTA SEZONU SONA ERDİ

Süper Lig'de 34. haftanın son maçıyla 2019/2020 Cemil Usta sezonu sona erdi. Son maçta Kasımpaşa Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Başakşehir şampiyon olurken, Trabzonspor ligi 2. sırada tamamladı.

Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü ise TFF 1. Lig'e düşen takımlar oldu.

GÜNCEL PUAN DURUMU





KUTLAMALAR BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi kulüpte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.