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Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'a büyük jest! Kaptanlık pazubandını ona devretti

Fenerbahçeli kariyerinin son maçına karşılaşmasıyla çıktı. 'nin 39 yaşındaki efsane ismi 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki 'a bıraktı.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'a büyük jest! Kaptanlık pazubandını ona devretti

Emre Belözoğlu Süper Lig'in 34. haftasında kariyerinin son maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla çıktı.

3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Emre Belözoğlu 1 gol attı.

ANLAMLI HAREKET
64. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken anlamlı bir harekette bulundu.

KAPTANLIK BANDINI ÖMER FARUK BEYAZ'A VERDİ!
Aktif futbol yaşantısının son maçına çıkan Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.

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