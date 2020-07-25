25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Göztepe: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1 | Sivas'a İzmir'de darbe!

Son dakika haberi... 'in 34. ve son haftasında , 'u 3-1 yendi. Bu sonuçla Sivasspor Süper Lig'de 3. olma şansını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020
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Göztepe: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1 | Sivas'a İzmir'de darbe!

Karşılaşmanın 49. dakikasında Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortada ön direkte müsait durumdaki Fernando'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Göztepe 55. dakikada tekrar öne geçti. Sol kanattan Tripic'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skuletic'in şutunda direğe çarpan top oyuna alanına döndü.

90+4. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Berkan Emir topu filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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