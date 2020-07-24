İngiltere Premier Lig'de maçların başlayacağı tarih belli oldu
Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs pandemi nedeniyle birçok ligde maçlar ertelenmişti. İngiltere Premier Lig'de ise ara verilen maçlar mayıs ayının sonunda başlamış ve sezon tamamlanmıştı. Premier Lig'de ise 2020/21 sezonun başlama tarihi belli oldu.
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İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu 12 Eylül'de başlayacak.
Yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle başlangıç tarihi, 8 Ağustos'tan 12 Eylül'e alınan ligin son haftası ise 23 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.