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Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti

'tan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan , bugünkü antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti

Kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan Lille'e giden Burak Yılmaz, bugün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolculara veda etti. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü için yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

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