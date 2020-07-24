Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti

Kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan Lille'e giden Burak Yılmaz, bugün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolculara veda etti. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü için yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadesi kullanıldı.