Somaspor-Muğlaspor (CANLI YAYIN)
TFF 3. Lig - Yükselme Playoff yarı final maçında Somaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Somaspor ile Muğlaspor maçını canlı izlemek için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
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2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Somaspor - Muğlaspor maçlarıyla devam ediyor...
Soma-Muğla maçının ardından saat 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılalacak. Maçları haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal
Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can