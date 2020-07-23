Pazarspor finalde Somaspor'un rakibi oldu
TFF 3. Lig - Yükselme Play-off yarı final maçında Pazarspor ve Nevşehir BLD karşı karşıya geldi. Pazarspor, 90+6. dakikada Eray Karataş'ın golüyle 2-1 kazanarak finale yükseldi.
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Pazarspor Nevşehir Belediyespor, TFF 3. Lig Play - Off yarı final maçında karşı karşıya geldiler.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşma Pazarspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenen Pazarspor ile, Muğlaspor'u 2-0'lık skorla deviren Somaspor arasında oynanacak.