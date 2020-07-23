Medipol Başakşehir'in oyuncusu Ahmet Deha Sarıahmet Real Madrid'e transfer oldu

Dünya devi Real Madrid, Medipol Başakşehir'in altyapısında oynayan Ahmet Deha Sarıahmet'ı renklerine bağladı. Eflatun-beyazlıların 17 yaşındaki genç futbolcu ile ön protokol imzaladığı bildirildi.

Transfer süreciyle ilgili Düzce'nin yerel televizyon kanalına konuşan genç oyuncunun açıklamaları şöyle;

"BİR BUÇUK YILDIR TAKİP EDİYORLARMIŞ"

"Türkiye'deki menajerim Şahin Zengin, görüşmeleri o yaptı. Alejandro Shekhovtsov İspanya'daki menajerim ile birlikte bana gelerek böyle bir teklif olduğunu söylediler. Bizde 'Tabii ki isteriz' dedik. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye-Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar."

"ÜLKEMİ VE MEMLEKETİMİ ORADA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

"Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. Yabancı dilim pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede yabancı dilimi geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim."

"ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü ÖRNEK ALIYORUM"

"Türkiye'de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa'dan ise Neymar'ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim."

REAL MADRİD'LE ANLAŞAN AHMET DEHA SARIAHMET KİMDİR?

Futbola 7 yaşında Düzce Fenerbahçe Okulu'nda başlayan Ahmet Deha Sarıahmet, sırasıyla Boluspor ve Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ardından da Medipol Başakşehir'in altyapısına gelen oyuncu, Türkiye'nin genç milli takımlarında forma giydi.

"Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. Yabancı dilim pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede yabancı dilimi geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim."

"Türkiye'de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa'dan ise Neymar'ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim."