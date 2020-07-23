23 Temmuz 2020, Perşembe
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Galatasaray Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak 'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Galatasaray Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

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