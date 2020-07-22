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Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Görüştüler

Son dakika haberi... Gelecek sezon kadrosunda çok sayıda yerli isme forma vermek isteyen yönetimi, düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yönetim milli futbolcu 'ın menajeri ile Stadı'nda görüştü

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Görüştüler

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadı'nda biraraya geldi.

Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Düsseldorf'ta küme düştükten sonra Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle ayrılabilme hakkı bulunuyor. Galatasaray da bunu ödeyebileceğini menajerine iletti. Somut bir anlaşma yok ama iki taraf da şartları görüştü" ifadelerini kullandı..

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