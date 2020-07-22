Galatasaray'da yaprak dökümü! Veda etti
Galatasaray'la bugün son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcu Mariano'ya veda edildi. Teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son idmanına çıkan Mariano'ya hizmetleri için teşekkür etti.
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Galatasaray'la bugün son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcu Mariano'ya veda edildi.
Mariano'nun önemli bir oyuncu ve önemli bir insan olduğunu belirten Terim'in "Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. O mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi. Oyun taktiğini o mevkiden organize edecek yetenekte birisi. Ailesine ve kendisine mutluluklar diliyorum. Onu tanıdığım için çok memnunum. Kulübüm adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum." dediği aktarıldı.