21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kastamonuspor: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU

Kastamonuspor: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU

2. Lig play-off çeyrek finalinde deplasmanına konuk olan Tuzlaspor 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 'in kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Kastamonuspor: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig'de heyecan play-offlarda oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılamalarda Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.

Kastamonuspor 0-1 Tuzlaspor | GOLÜ İZLE KASTAMONUSPOR 0-1 TUZLASPOR | GOLÜ İZLE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA