Kastamonuspor: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Kastamonu deplasmanına konuk olan Tuzlaspor 10 kişi kalmasına rağmen rakibini Batuhan Karadeniz'in kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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TFF 2. Lig'de heyecan play-offlarda oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılamalarda Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.