Kastamonuspor: 0 - Tuzlaspor: 1 MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig'de heyecan play-offlarda oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılamalarda Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.