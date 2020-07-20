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Manisa FK 2. Lig play-off'ta yarı finaline yükseldi

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü ve İnegölspor karşı karşıya geldi. Manisa FK evinde İnegölspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Manisa FK 2. Lig play-off'ta yarı finaline yükseldi

Sadece 1 takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak başladı.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü ile İnegölspor karşı karşıya geldi. 2. maçta Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı.

Manisa FK'nın golleri 6. dakikada Umut Kaya, 10. dakikada Erhan Kara ve 72. dakikada Sertaç Çam'dan geldi.

MANİSA FK-İNEGÖLSPOR İLK 11'LER

Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan

İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal

Manisa FK Umut Kayanın golüyle 1-0 öne geçti MANİSA FK UMUT KAYA'NIN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Manisa FK Erhan Karanın golüyle skoru 2-0 yaptı MANİSA FK ERHAN KARA'NIN GOLÜYLE SKORU 2-0 YAPTI

Manisa FK Sertaç Çam ile 3-0 yaptı MANİSA FK SERTAÇ ÇAM İLE 3-0 YAPTI

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