Manisa FK 2. Lig play-off'ta yarı finaline yükseldi
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü ve İnegölspor karşı karşıya geldi. Manisa FK evinde İnegölspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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Sadece 1 takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak başladı.
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü ile İnegölspor karşı karşıya geldi. 2. maçta Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı.
Manisa FK'nın golleri 6. dakikada Umut Kaya, 10. dakikada Erhan Kara ve 72. dakikada Sertaç Çam'dan geldi.
MANİSA FK-İNEGÖLSPOR İLK 11'LER
Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan
İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal