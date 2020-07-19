Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir FK'yı resmi Twitter hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarını şu ifadelerle sürdürdü;
"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."