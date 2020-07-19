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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , şampiyonu FK'yı resmi Twitter hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarını şu ifadelerle sürdürdü;

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehiri tebrik etti BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞAKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ

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