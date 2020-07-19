Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarını şu ifadelerle sürdürdü;

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."